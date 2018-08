Pedeapsa cu moartea in Libia, pentru 45 de persoane implicate in evenimentele din 2011

Ziare.

com

Cei 45 sunt acuzati ca au deschis focul asupra protestatarilor, in contextul in care rebelii se apropiau de capitala in cadrul revoltei impotriva fostului lider Muammar Gaddafi, au anuntat reprezentantii Ministerului de Justitie, relateaza Reuters si BBC.Alte 54 de persoane au fost condamnate la cinci ani de inchisoare, iar 22 au fost achitate in dosarul privind moartea protestatarilor.Nu se cunosc date despre momentul in care cei condamnati au fost arestati sau judecati.Autoritatile din Libia incearca sa reinstaureze pacea in tara, in urma revoltei de acum sapte ani.In anul 2011, mai multi locuitori ai districtului Abu Salim din Tripoli au iesit in strada pentru a sarbatori prematur eliberarea capitalei si au fost impuscati de catre sustinatorii regimului lui Gaddafi.