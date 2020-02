Responsabil ONU, la Conferinta de la Munchen: Embargoul asupra armelor in Libia a devenit o gluma. Trebuie sa intervenim.

Ziare.

"Embargoul asupra armelor a devenit o gluma si noi trebuie sa intervenim cu totii in aceasta", a declarat reprezentanta speciala adjuncta a Natiunilor Unite in Libia, Stephanie Williams, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen (foto)., dar el trebuie supravegheat si trebuie sa existe o responsabilitate pentru acestea", a subliniat ea.Reuniunea pe tema libiana a intervenit in marja Conferintei de Securitate de la Munchen dupa ce un summit de pace la Berlin nu a reusit sa faca mai multe progrese pentru a se pune capat violentelor din Libia.Puterile implicate in discutiile de luna trecuta se angajasera sa realizeze o incetare a focului durabila, sa puna in aplicare embargoul ONU asupra armelor si sa puna capat ingerintelor externe in razboiul izbucnit in 2011 si care a escaladat in ultimele luni.Williams a descris armistitiul convenit la Berlin ca "tinandu-se doar de un fir", spunand caLa initiativa Germaniei,In plus, aceasta incetare a focului prevedea respectarea embargoului ONU asupra armelor in Libia si continuarea discutiilor intre factiunile beligerante.Livrarile de arme in aceasta tara nord-africana insa continua pana in prezent, ceea ce l-a determinat pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, sa califice aceasta situatie drept "scandaloasa".