Turcii merg pe intimidare in conflictul din Libia

Parlamentul turc urmeaza sa dezbata si sa voteze joi un proiect de lege privind desfasurarea unor forte militare in Libia, dupa ce Guvernul de Uniune Nationala (GNA) al premierului Fayez al-Serraj a solicitat sprijin in cadrul unui acord de cooperare militara."Dupa adoptarea proiectului de lege de catre parlament... s-ar putea intampla ca noi sa vedem acolo o situatie diferita cand ei ar spune: 'De acord, ne retragem, renuntam la ofensiva'. Si atunci de ce ne-am mai duce acolo?", a spus Fuat Oktay intr-un interviu acordat agentiei Anadolu.Vicepresedintele turc a mai spus ca Ankara spera ca proiectul de lege mentionat sa constituie un mesaj de descurajare pentru partile beligerante.Ankara a trimis deja echipamente militare pentru GNA, in pofida unui embargo al Natiunilor Unite, potrivit unui raport ONU, citat de Reuters, si a declarat ca va continua sa-i acorde sprijin.Fortele maresalului Haftar au primit sprijin din partea Rusiei, Egiptului, Emiratelor Arabe Unite si Iordaniei.