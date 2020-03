Un inginer roman rapit in Libia a fost eliberat dupa doi ani

Ziare.

com

Intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau, NOC saluta "eliberarea lui Ashraf Msallam si a lui Valentin-Laurentiu Puscasu", fara a furniza detalii despre imprejurarile in care au avut loc rapirea si eliberarea celor doi angajati, informeaza AFP.Cei doi ingineri, impreuna cu alti doi libieni, au fost rapiti pe 14 iulie 2018 de catre o grupare armata necunoscuta, de pe campul petrolier al-Sharara din regiunea Ubari, situat la aproximativ 900 km sud de Tripoli. Doi libieni au fost eliberati la scurt timp dupa aceea."Sunt foarte fericit sa vad ca acesti oameni sunt de acum in siguranta si ca s-a incheiat captivitatea lor. Siguranta angajatilor si a muncitorilor este o prioritate (...)" a declarat patronul NOC, Mustafa Sanalla.De la caderea regimului Gaddafi in 2011, Libia s-a scufundat in haos, iar muncitorii straini si reprezentantele diplomatice au fost in mod regulat tinta atacurilor si rapirilor din partea militiilor sau gruparilor jihadiste. Structurile petroliere nu au fost scutite nici ele de riscuri, constituind deseori tinta atacurilor din partea gruparilor armate rivale.Conform informatiilor furnizate de site-ul specialelibia.it, Puscasu si Msallam au fost eliberati in cursul noptii de duminica spre luni, dupa care s-au indreptat spre Benghazi, insotiti de membri ai Armatei Nationale Libiene, care a urmarit operatiunea. Dupa mai bine de un an de la disparitie, cei doi au aparut intr-o inregistrare video, realizata imediat dupa eliberarea lor.