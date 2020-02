Macedonia de Nord: Un ministru a fost dat afara, dupa ce a folosit vechiul nume al tarii

Ziare.

Ministrul Muncii nord-macedonean, Rasela Mizrahi, a fost demis duminica dimineata, de Parlament, cu 62 de voturi pentru si 26 impotriva, dupa o dezbatere care s-a prelungit cu cateva ore.In ultimele saptamani, Mizrahi a folosit in cel putin doua ocazii un banner pe care scria "Republica Macedonia" in loc de Republica Macedonia de Nord. Noul nume al tarii balcanice a fost introdus in urma cu aproximativ un an , punandu-se capat astfel unei dispute cu Grecia, ce are in componenta o provincie istorica numita Macedonia.Mizrahi face parte din partidul nationalist VMRO-DPMNE, care nu a acceptat niciodata schimbarea numelui tarii in Republica Macedonia de Nord.Atena a protestat fata de prezenta bannerului, ceea ce l-a determinat pe premierul interimar nord-macedonean Oliver Spasovski sa solicite destituirea Raselei Misrahi.Spasovski conduce un guvern de tranzitie pana la 12 aprilie, cand au loc noi alegeri legislative in Macedonia de Nord.