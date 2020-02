Parlamentul Macedoniei de Nord a fost dizolvat

Ziare.

Toti cei 108 deputati care au participat la votul de duminica seara au sustinut dizolvarea Parlamentului, informeaza dpa si Reuters.In aceeasi seara, presedintele Parlamentului, Talat Xhaferi, a semnat documentele pentru aprobarea alegerilor legislative anticipate, a relatat cotidianul Nova Makedonija.Alegerile anticipate survin ca urmare a demisiei fostului premier Zoran Zaev luna trecuta, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si Macedonia de Nord au esuat in a demara negocierile pentru aderarea tarii la blocul comunitar.Respingerea din partea UE a survenit in pofida compromisului pe care Zaev l-a acceptat in relatia cu Grecia, de a schimba numele tarii sale prin adaugarea calificativului geografic "Nord", facand astfel pe placul Atenei si punand capat unui vechi conflict.Acest lucru a fost suficient pentru a asigura o invitatie de aderare la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), insa Franta a blocat demararea negocierilor de aderare cu UE, noteaza dpa.Ulterior, insa, Emmanuel Macron si-at schimba pozitia fata de extinderea UE: Nu mai exclude inceperea negocierilor cu Albania si Macedonia de Nord