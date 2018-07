Doi civili ucisi si opt militari francezi raniti, intr-un atac cu vehicul-capcana in Mali

Ziare.

"Confirm ca un vehicul-capcana a intrat intr-o patrula mixta Barkhane/Mali", a declarat un reprezentat al Ministerului Apararii de la Bamako. Barkhane este numele unei forte de aproape 4.000 militari francezi care participa la o ampla operatiune antiterorista in tarile din regiunea Sahel.Intre patru si opt militari francezi au fost raniti in urma atentatului, a precizat oficialul din Mali. Patrik Steiger, purtatorul de cuvant al fortelor armate franceze, a declarat ca autoritatile evalueaza starea de sanatate a unitatii de 30 de militari francezi care a fost vizata de atacul terorist.Oficialul a precizat ca explozia s-a produs in apropierea a trei vehicule militare franceze.Statele din zona Sahelului se confrunta cu o serie de grupari insurgente islamiste, inclusiv unele afiliate retelelor teroriste Al-Qaida si Stat Islamic (Boko Haram) .