Masacru in Mali: zeci de persoane au fost ucise din motive etnice

Martorii spun ca indivizi inarmati au tras focuri de arma, au jefuit si au dat foc unui sat cu circa 300 de locuitori."Este un sat dogon care a fost aproape distrus", a indicat o sursa din domeniul securitatii maliene, citata de AFP."Suntem pe teren impreuna cu alesi. Am numarat deja 95 de civili ucisi", a adaugat sursa.De la aparitia in 2015 in centrul Mali a gruparii jihadiste a predicatorului Amadou Koufa, care recruteaza in primul rand adepti din etnia fula, in mod traditional crescatori de animale, confruntarile s-au inmultit intre aceasta comunitate si etniile bambara si dogon, in principal agricultori, care au infiintat "grupuri de autoaparare".In martie-aprilie 2012, nordul statului Mali a ajuns prada gruparilor jihadiste, in mare parte dispersate de o interventie militara lansata in ianuarie 2013 la initiativa Frantei, interventie ce continua. Dar zone intregi scapa de sub controlul fortelor maliene, franceze si ale ONU, in pofida semnarii in 2015 a unui acord de pace avand drept scop izolarea definitiva a jihadistilor, acord a carui aplicare acumuleaza intarzieri.Incepand din 2015, aceste violente s-au propagat din nord catre centrul tarii, uneori chiar spre sud. Ele sunt concentrate mai ales in centru, interferandu-se foarte adesea cu conflicte intercomunitare, un fenomen cu care se confrunta de asemenea statele vecine Burkina Faso si Niger.