20 de cadavre descoperite in Mexic, in apropiere de granita cu SUA

Ziare.

com

In apropierea corpurilor au fost gasite si cinci masini incendiate. Incidentul a avut loc in orasul Miguel Aleman, din statul Tamaulipas, au transmis oficialii mexicani prin intermediul unui comunicat, fara sa ofere mai multe detalii.Tamaulipas este unul dintre cele mai violente state din Mexic, din cauza grupurilor de crima organizata, a traficantilor de droguri si a exploatarii migrantilor, potrivit Reuters.Sute de cadavre au fost gasite in ultimii ani, ca urmare a conflictului de peste zece ani dintre cartelurile de droguri si autoritati.