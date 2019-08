Al doilea ziarist asasinat in Mexic in ultima saptamana

Ziare.

Edgar Alberto Nava era directorul si redactorul sef al site-ului de informatii La Verdad de Zihuatanejo, localitate situata in vestul statului Guerrero, unde era de asemenea angajat al primariei, transmite AFP."Conform primelor elemente ale anchetei, victima a fost impuscata cu o arma de calibru 9 mm", a anuntat biroul procurorului, fara a furniza alte detalii.Mexicul este unul din statele cele mai periculoase pentru ziaristi , pe fondul violentelor generate de traficul de droguri si de coruptia din mediul politic. Majoritatea crimelor raman nepedepsite.Nava este al doilea ziarist ucis in ultima saptamana in Mexic. Marti, cadavrul lui Rogelio Barragan, directorul portalului de informatii Guerrero Al Instante, a fost descoperit in portbagajul unei masini abandonate in statul Morelos (centrul Mexicului), cu urme de gloante la nivelul capului.Sediul cotidianului local El Monitor de Parral din statul Chihuahua (nordul Mexicului) a fost atacat miercuri cu cocteiluri Molotov, atac nesoldat insa cu victime. In urma incidentului, ziarul a anuntat ca nu va mai publica articole cu subiecte politice sau referitoare la fapte diverse, in speranta evitarii unei noi agresiuni.In 2018, 10 jurnalisti au fost asasinati in diferite regiuni ale Mexicului.Conform statisticii facute de Reporteri fara frontiera (RSF), de la inceputul anului 2019 in Mexic au fost comise cele mai multe crime care au avut drept tinta ziaristi.