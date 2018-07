Alegeri in Mexic: Favorit la presedintie este un populist care a promis sa-l puna la punct pe Trump

Ziare.

Alegerile de duminica sunt cele mai ample din istoria Mexicului, cu peste 18.000 de functii puse in joc.Sectiile de vot se deschid la ora locala 8.00 (ora Romaniei, 16.00), urmand sa se inchida la ora locala 18.00 (ora Romaniei, luni, 02.00), informeaza site-ul agentiei Bloomberg.Politicianul populist Andres Manuel Lopez Obrador (foto), 64 de ani, fost primar al capitalei, Ciudad de Mexico, promite sa "transforme" Mexicul, afirmand ca va reduce inegalitatea, va combate coruptia si va lupta impotriva cartelurilor de droguri.Totodata, Lopez Obrador a declarat ca "il va pune la punct" pe presedintele american Donald Trump, va renegocia dur Acordul nord-american de Comert Liber (NAFTA) si va chema SUA sa dea socoteala la ONU in cazul in care presedintele Trump va construi zidul de la frontiera de sud a Statelor Unite.Decenii de violente intre cartelurile de droguri, o crestere economica lenta si coruptia endemica au erodat treptat credibilitatea clasei politice, lucru de care a profitat Lopez Obrador."Doar noi putem pune capat coruptiei din Mexic", a declarat politicianul la un miting electoral.Peste o suta de politicieni au fost ucisi in Mexic inainte de alegerile prezidentiale, legislative, federale si locale care au loc pe data de 1 iulie.Expertii sunt de parere ca acest val de violente reprezinta incercarea gruparilor de crima organizata de a obtine controlul asupra oficialilor locali alesi.