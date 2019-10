Autoritatile din Mexic confirma ca fiul lui El Chapo e liber si spun ca operatiunea a fost prost pregatita

Ziare.

"Aceasta operatiune a fost prost pregatita", a declarat ministrul mexican al Apararii, Luis Crescencui Sandoval, in cadrul unei conferinte de presa la Culiacan, capitala statului Sinaloa, bastionul lui "El Chapo", subliniind ca s-a luat decizia ca Ovidio Guzman Lopez sa nu fie arestat."Oamenii nostri de la fata locului au actionat intr-un mod precipitat, nu au asteptat ordinul de perchezitie, si s-a inceput sa se traga asupra lor", a precizat Sandoval."Ei au improvizat, fara a masura consecintele actiunii lor, in speranta de a obtine un rezultat pozitiv", a adaugat el.In cursul aceleiasi conferinte de presa, secretarul de stat la Ministerul Securitatii Publice Alfonso Durazno a subliniat la randul sau ca "informatiile pe care le detineau fortele de securitate erau eronate".El a precizat ca acestea "nu au primit la timp mandatul de perchezitie" si "au primit ordinul de a se replia in afara imobilului" in care se gasea Ovidio Guzman.Joi seara, autoritatile mexicane au anuntat ca l-au arestat pe Ovidio Guzman in timpul unor confruntari violente cu grupuri armate la Culiacan, fieful lui Joaquin "El Chapo" Guzman, incarcerat in SUA.Tiruri sustinute si explozii ale unor autovehicule au avut loc joi, ziua in amiaza mare, pe strazile acestui oras de 750.000 de locuitori, fortand populatia sa se retraga in propriile locuinte.