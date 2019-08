Cadavre mutilate si dezbracate atarnate de un pod. Miza: droguri si avocado

Ziare.

com

Masacrul a avut loc in orasul Uruapan, aflat 400 de km de Mexico City, si a fost revendicat de cartelul din ce in ce mai dominant Jalisco New Generation. Acesta a si afisat un banner mare si alb langa trupuri."Oameni minunati, continuati cu rutinele voastre", este mesajul de pe banner, pus sub initialele grupului - CJNG - scrise cu rosu.Cel putin alte 10 cadavre dezmembrate si impuscate au fost gasite aruncate in doua locuri din apropiere.Procurorul general al statului Michoacan, Adrian Lopez Solis, a explicat masacrul ca fiind rezultatul luptelor dintre carteluri rivale implicate in traficul de droguri din regiune. Mai multe trupe ale autoritatilor mexicane au fost mobilizate in vederea investigarii crimelor si a prinderii faptasilor, a mai spus acesta.Falko Ernst, un cercetator care studiaza cartelurile Mexicului, a declarat ca intentia "spectacolului macabru" din aceasta saptamana a fost in mod clar sa intimideze grupurile criminale rivale, familiile membrilor lor, precum si autoritatile mexicane.Dincolo de controlul asupra traficului de droguri din regiune, Falk a mai explicat si rolul crucial jucat in aceste violente de industria de peste un miliard de dolari a producerii, procesarii si distribuirii de avocado.Specialistul a mai precizat ca cel putin trei grupuri armate se lupta in prezent pentru control asupra orasului Uruapan: CJNG, cartelul Knights Templar si Las Viagras, care face parte dintr-o organizatie mai mare numita Nueva Familia Michoacana.