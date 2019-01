Ce zic americanii cand afla ca primesc reduceri la biletele de avion in functie de procentul de ADN mexican (Video)

Ziare.

"Reducerile ADN-ului" este reclama companiei aeriene natioanle AeroMexico, care a inceput sa se viralizeze pe internet. Acesta vine in contextul in care in SUA sunt dezbateri intense privind imigratia si intentia lui Donald Trump de a construi un zid imens la granita cu Mexicul.In reclama apar mai multi cetateni ai orasului Wharton (Texas), un oras la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Houston. Potrivit Mashable, nu se stie daca persoanele care apar in interviu sunt reale sau daca sunt actori, sau daca ofertele de reduceri sunt reale sau este vorba de o satira.Potrivit videoclipului AeroMexico, unii din cetatenii din Wharton nu sunt incantati sa viziteze Mexicul. "Iti place tequila? DA! iti place burrito? Da! Iti place Mexicul? Nu!", suna un mini-interviu cu un cuplu de americani.Compania mexicana ar fi facut mai multe teste ADN respondentilor si s-au intors in Wharton. Americanii sunt anuntati ca au ADN mexican, in diferite procente, si ca aceste procente le pot aduce reduceri la achizitionarea unor bilete de avion.De exemplu, daca 18% din ADN este de origine mexicana, atunci reducerea este de 18%. "Cu cat sunt mai mexicani, cu atat primesc procentul mai mare", suna reclama.Asta face ca unii dintre americanii care raspund la intrebari sa-si schimbe opinia: "Imi plac reducerile!".Reclama incheie cu un mesaj in care incurajeaza colaborarea si comunitatea: "Nu exista frontiere in interiorul nostru".