Mexic: Cel putin 20 de pelerini au murit intr-un accident, pe o autostrada in varf de munte

Responsabilul pe probleme de protectie civila din acest stat, Guadalupe Osorno, a precizat ca "17 corpuri au fost scoase din autobuzul de pasageri si doua din camion. Pe drumul spre spital, unul dintre raniti a decedat si mai tarziu altul grav ranit", potrivit AFP.Pasagerii autobuzului reveneau dintr-un pelerinaj la Basilica Santa Maria de Guadalupe din Ciudad de Mexico si se intorceau in statul Chiapas (sud) de unde erau originari.Accidentul a avut loc pe o autostrada care traverseaza o zona muntoasa, cu varfuri la peste 2.000 de metri, unde ceata complica frecvent vizibilitatea soferilor.Primele imagini difuzate de presa mexicana au aratat un autobuz complet ars rasturnat pe sosea si un camion, de asemenea, ars, cu partea din fata distrusa.Dioceza din Tuxtla Gutierrez, in statul Chiapas, a prezentat condoleante familiilor victimelor si si-a exprimat "regretele profunde".In 2006, peste 50 de pelerini si-au gasit sfarsitul in aceeasi zona, atunci cand autobuzul lor s-a prabusit intr-o prapastie, dupa ce autovehiculul a ramas fara frane.