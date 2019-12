Cel putin 50 de cadavre descoperite intr-o groapa comuna, in Mexic

Ziare.

Groapa comuna a fost descoperita pe 22 noiembrie intr-o ferma din satul Tlajomulco, in apropiere de Guadalajara, capitala statului Jalisco unde face ravagii violenta legata de crima organizata, relateaza AFP.Pana in prezent, autoritatile au identificat corpurile a 13 persoane (12 barbati si o femeie) a caror disparitie fusese reclamata autoritatilor, a precizat parchetul din Jalisco.Cercetarile continua pentru a stabili identitatea si cauzele mortii celorlalte victime.De la 1 ianaurie la 30 noiembrie, autoritatile din Jalisco au recenzat 2.465 de crime in acest stat, unde actioneaza puternicul cartel al traficantilor de droguri Jalisco Nueva Generacion.