Cel putin sase politisti au murit intr-o revolta la o inchisoare din Mexic

Revolta s-a produs in penitenciarul La Toma, situat in localitatea Amatlan, a precizat, intr-un comunicat, guvernul respectivului stat mexican.In momentul cand au intrat in incinta inchisorii pentru a restabili situatia, fortele de politie "au fost atacate si izolate intr-un spatiu inchis. Detinutii au provocat un incendiu iar fumul a dus la moartea politistilor prin asfixiere", a adaugat guvernul local.Alti 15 politisti au fost raniti, precum si sapte detinuti, dintre care doi sunt in stare grava.Un prim bilant facea referire la un numar de sapte politisti ucisi.In jurul inchisorii au fost desfasurati militari pentru a sustine efectivele de politie prezente la fata locului.Revoltele, asasinatele si evadarile sunt frecvente in penitenciarele mexicane, in interiorul carora numeroase grupari criminale impun propria lege, noteaza AFP.