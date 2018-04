Crimele nu se mai opresc in Mexic, unde aproape 8.000 de oameni au fost asasinati doar in primele 3 luni ale anului

Ziare.

com

In primele trei luni din 2017 s-au inregistrat 6.406 asasinate, conform sursei mentionate, iar cresterea inregistrata in 2018 indica faptul ca mexicanii vor avea un an si mai sangeros, daca nimeni nu va reusi sa opreasca crimele.Aceasta violenta se produce pe fondul proliferarii gruparilor legate de traficul de droguri, dar se explica de asemenea prin furturi de combustibil, rapiri, extorcari si alte infractiuni, noteaza AFP.In ianuarie acest an, autoritatile au inregistrat 2.549 crime, in februarie - 2.389, iar in martie - 2.729 morti violente, majoritatea cu arme de foc, conform serviciilor mexicane de securitate nationala.Mexicul a incheiat anul 2017 cu 25.339 de omucideri, cifra cea mai ridicata de la debutul publicarii unor astfel de statistici la nivel national, in 1997.Aceasta crestere a violentei are loc intr-o perioada in care tara se pregateste pentru alegerile prezidentiale din 1 iulie. Cele doua camere ale Congresului trebuie de asemenea reinnoite, la fel ca si numeroase posturi municipale si la nivelul statelor componente.