Cutremur in Mexic: Un elicopter in care se afla ministrul de Interne s-a prabusit - Doua persoane au murit

Ziare.

com

Aparatul de zbor era de tip militar si se afla in misiune de recunoastere in Oaxaca, regiunea afectata de seism, pentru evaluarea pagubelor, transmite Reuters Impreuna cu ministrul de Interne, Alfonso Navarrete, se mai afla si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat. Si acesta a scapat cu viata, insa in urma prabusirii, doua persoane care ii insoteau in misiune au murit, iar alte cateva au fost ranite.Cutremurul a afectat aproximativ 1 milion de case, care au ramas fara curent electric.De asemenea, cel putin 50 de imobile au fost grav avariate in statul Oaxaca, lovit de seismul de 7,2 grade pe scara Richter Potrivit celor mai recente informatii, au fost 225 de replici, fapt ce a cauzat panica in randul locuitorilor. In plus, a fost decretata starea de urgenta.C.P.