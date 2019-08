Doi jurnalisti au fost ucisi in Mexic in nici 24 de ore, trei intr-o saptamana

Ziare.

Jorge Celestino Ruiz (foto), care lucra pentru cotidianul El Grafico de Xalapa, a fost impuscat mortal in noaptea de vineri spre sambata, in municipalitatea Actopan, in estul orasului Veracruz, a confirmat primarul acestui oras, Paulino Dominguez.Potrivit unei surse din politie, care a solicitat anonimatul, casa lui Ruiz a fost "tinta unor focuri de arma" in octombrie. "Au fost trase gloante si in vehiculul sau pentru a-l intimida", a adaugat aceasta sursa pentru AFP, fara alte detalii.Potrivit unor colegi ai jurnalistului, Jorge Celestino Ruiz nu-si mai semna articolele pentru a evita sa se faca remarcat.Secretarul de stat pentru securitate publica din Veracruz, Hugo Gutierrez, a condamnat cu vehementa, pe Twitter, uciderea jurnalistului drept "un atac la libertatea de exprimare".Crima a avut loc la mai putin de 24 de ore dupa uciderea directorului si redactor-sef al site-ului de stiri La Verdad de Zihuatanejo, Edgar Alberto Nava , in statul Guerrero, potrivit procuraturii locale.Nava, care era angajat si la primarie, a fost impuscat cu un glont tras cu o arma de calibru de 9 mm.Mexicul este una dintre cele mai periculoase tari pentru presa, cu peste 100 de jurnalisti ucisi din anul 2000 pe fondul unor violente legate de traficul de droguri si coruptia politica. Majoritatea acestor crime raman nepedepsite, scrie AFP.Pana joi, organizatia Reporteri fara Frontiere (RSF) a contabilizat opt jurnalisti asasinati de la inceputul anului 2019.Marti, cadavrul lui Rogelio Barragan, directorul portalului de stiri Guerrero Al Instante, a fost gasit in portbagajul unei masini abandonate in statul Morelos (centru).In plus, sediul cotidianului local El Monitor din Parral, statul Chihuahua, a fost atacat miercuri cu cocteiluri Molotov, fara a face victime. Dupa atac, directorul ziarului a explicat presei mexicane ca este vorba de o amenintare pentru ca echipa editoriala sa inceteze sa publice articole despre afaceri politice sau ale politiei si ca se gandesc sa tina cont de aceasta pentru a-si pastra integritatea.Intr-un comunicat emis dupa asasinarea lui Nava, Comisia Nationala pentru Drepturile Omului (CNDH) a declarat ca atacurile reflecta climatul de insecuritate in care lucreaza jurnalistii in Mexic, aratand "nivelul ridicat de violenta" si "conditiile ostile" in care acestia isi desfasoara activitatea.