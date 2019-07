"El Chapo" a fost transferat intr-o inchisoare de maxima siguranta din Colorado

Ziare.

"Putem confirma ca Joaquin Guzman este in custodia Biroului Federal al Inchisorilor la penitenciarul de maxima siguranta din Florence, Colorado", a anuntat administratia SUA a penitenciarelor.Inchisoarea in care a fost transferat "El Chapo" este cunoscuta ca fiind "Alcatrazul Muntilor Stancosi". In penitenciar se afla aproape 400 de detinuti si de la inaugurare, in 1994, nu s-a inregistrat nicio evadare.Guzman a evadat de doua ori din inchisori de maxima siguranta din Mexic. In urma celei de a treia arestari, in 2016, la sase luni dupa o evadare spectaculoasa din inchisoare, printr-un tunel, el a fost extradat, in ianuarie 2017, catre Statele Unite. "El Chapo" a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata si la o pedeapsa suplimentara de 30 de ani de inchisoare de catre un tribunal de la New York.El a fost gasit vinovat, in februarie, de catre un juriu federal american, de faptul ca a introdus in Statele Unite tone de cocaina, heroina si marijuana, pe cand conducea cartelul Sinaloa, una dintre organizatiile criminale cele mai violente din Mexic."El Chapo" a fost gasit vinovat de zece capete de inculpare, in urma unui proces de trei luni care a permis sa se afle un pic mai mult despre amploarea traficului pe care-l conducerea intre Mexic si Statele Unite.