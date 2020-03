Guvernatorul unui stat din Mexic sustine ca oamenii saraci sunt imuni la coronavirus

Ziare.

Luis Miguel Barbosa sustine ca doar oamenii instariti contracteaza COVID-19 deoarece "doar ei isi permit sa calatoreasca"."Oamenii care calatoresc sunt bogati. Daca esti bogat, atunci risti sa te imbolnavesti. Daca esti sarac, atunci nu", a spus Barbosa, potrivit The Independent De altfel, presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, le-a transmis cetatenilor sa-si continue viata ca si cum nimic nu s-ar intampla."Continuati sa iesiti cu cei dragi in oras, pentru ca asta duce catre o economie puternica. O sa va spun eu daca va fi cazul sa nu mai iesiti din case. Daca eram ingrijorat, va spuneam. Dar nu e cazul acum", a transmis Obrador.In schimb, Hugo Lopez-Gatell, secretar in cadrul Ministerului Sanatatii, ia problema in serios si anunta masuri pentru a impiedica raspandirea virusului."Guvernul federal isi va suspenda toate activitatile, dar exista activitati esentiale care nu pot fi suspendate", a precizat acesta.585 de oameni au fost depistati pozitiv cu coronavirus in Mexic, inregistrandu-se opt decese pana acum, in timp ce vecinul SUA devine cel mai mare focar din lume de coronavirus I.G.