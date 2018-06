In Mexic curge sange de politician: 133 au fost asasinati in doar 3 luni

Ziare.

Printre victime figureaza 20 de candidati si 28 de candidati preliminari pentru mandate locale la alegerile generale de la 1 iulie din Mexic, in care peste 18.000 de mandate sunt puse in joc la nivel federal, regional si local, potrivit AFP.Campania electorala in Mexic a inceput oficial in luna martie a acestui an."Cel putin 71% dintre atacuri au vizat autoritati alese sau candidati care au aspirat la mandate locale, in special posturi in municipalitati", a declarat Ruben Salazar, directorul Etellekt pentru Radio Formula."In cadrul alegerilor din 2012, in timpul intregului proces electoral de atunci, au fost ucisi doar noua politicieni si un candidat conform cifrelor noastre", a amintit el, subliniind "problemele foarte grave ale guvernarii locale".Actuala campanie electorala este cea mai violenta traita vreodata de Mexic, tara in care s-au inregistrat, de asemenea, 25.339 de omucideri anul trecut.Razboiul lansat in 2006 de catre Guvernul lui Felipe Calderon (2006-2012) impotriva cartelurilor a fragmentat aceste grupari infractionale in celule delincvente de mai mici dimensiuni si adeseori foarte violente.Acestea nu ezita sa se "debaraseze de politicienii pe care nu-i pot controla", a declarat Salazar pentru AFP.In acest context de violenta aflat in centrul temelor de campanie electorala, alegatorii mexicani sunt chemati la vot in aceasta duminica pentru a alege noul presedinte si pentru a desemna deputatii, senatorii si reprezentantii locali.