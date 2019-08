Jaf de 2 milioane de dolari la monetaria nationala a Mexicului

Ziare.

Valoarea acestora se ridica la peste 2 milioane de dolari, potrivit BBC Barbatii au amenintat paznicii, apoi au reusit sa fure dintr-un seif monedele. Acestia au fugit pe motociclete, inainte ca Politia sa ajunga la fata locului.Nimeni nu a fost ranit in acest jaf, conform sursei citate.Acest sediu al Casa de Moneda a fost jefuit si anul trecut, cand aveau loc renovari in cladire, relateaza media locale.Seiful era deschis cand hotii au ajuns la monetarie, astfel ca anchetatorii suspecteaza ca in jaf au fost implicati si angajati.Monedele, care sunt foarte cautate, poarta stema Mexicului pe o parte si pe cealalta un design cu monumentul Ingerul Independentei (Angel of Independence) din Ciudad de Mexico.Productia lor a fost suspendata in 1931, insa datorita cererii au fost emise mai multe monede din 1943 in prezent.