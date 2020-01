Mexic: Copiii invata sa traga cu arma, ca sa se apere de bandele traficantilor de droguri

Ziare.

In satul Ayahualtempa, terenul de baschet serveste si pentru antrenamentul de tip militar al copiilor cu varste intre 5 si 15 ani. Regiunea este binecunoscuta pentru violentele dintre diversele bande de traficanti, relateaza AFP Copiii invata sa traga cu pistolul si cu pusca din diverse pozitii, timp de cateva ore saptamanal."Pozitia trei!", comanda instructorul Bernardino Sanchez, membru al militiei responsabile cu securitatea in 16 localitati din regiunea Guerrero. Copiii asculta si se arunca pe burta, in praf, cu armele indreptate spre un inamic imaginar.Guerrero este una dintre zonele cele mai sarace si mai tulburate de violente din Mexic, avand una dintre cele mai ridicate rate ale criminalitatii, din cauza conflictelor intre bandele care se ocupa cu traficul de opium si marijuana.In fata indiferentei autoritatilor, 600 de localnici, inclusiv copii, s-au inrolat voluntar in fortele milienesti pentru a lupta cu crima organizata.In urma cu o saptamana, noua barbati si un copil (muzicieni si asistentul lor) au fost rapiti si torturati, iar trupurile lor gasite fara viata. Autoritatile au recunoscut imediat modul de actiune al cartelului Los Ardillos, dar n-au facut nimic.Circa 30 de copii participa in acest moment la antrenamente. Cei cu varste mai mici de 13 ani nu sunt primiti in patrule, dar sunt pregatiti sa lupte in cazul unui atac al cartelului Los Ardillos, asa cum a fost cel din mai 2015, cand traficantii au navalit in primaria din Chilapa si au rapit peste 30 de persoane.Frica este atat de mare, incat parintii isi lasa copiii sa se alature militiei organizate de voluntari."Am vrut sa invat, dar scoala este aproape de zona in care opereaza Los Ardillos, asa ca am ales politia locala... A fost cat pe ce sa ma prinda si pe mine", a declarat Gustavo (13 ani), citat de AFP.Baiatul spune ca "se simte bine" cand tine in mana pistorul de calibru 22, pe care stie deja sa il foloseasca si sa il curete.Tatal lui Gustavo, Luis, a fost timp de trei ani in militie, iar baiatul cel mare, Gerardo (15 ani), a invatat la randul sau "sa se apere, si pe el, si familia"."Ideea este sa stie cum sa se protejeze in cazul in care raman orfani", a mai spus, foarte serios, Luis.Guvernatorul regiunii Guerrero, Hector Astudillo, a aparut pentru prima oara vineri in public, la patru ani de la preluarea mandatului. El a criticat antrenamentele la care participa copiii si a negociat cu militiile locale in vederea ridicarii blocajelor instalate pentru protectia proprie.