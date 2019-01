Mexic: Sfarsit tragic pentru hotii de combustibil. 21 de morti si 71 de raniti, dupa ce o conducta a explodat

Ziare.

Conform guvernatorului statului Hidalgo, cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si 71 au fost ranite vineri seara, in urma unei explozii la Tlahuelilpan, un oras situat la aproximtiv 130 de kilometri nord de Mexico City.Focul inca arde, a precizat oficialul.Intr-un comunicat, compania petroliera de stat Pemex a precizt ca explozia fost provocata de gaurile facute in conducta de hotii de combustibil.Cei care locuiesc in imediata vecinatate a conductei care porneste din Tuxpan catre Tula in statul Veracruz, au fost evacuati, a precizat compania.Preedintele Mexicului Andres Manuel Lopez Obrador a scris pe Twitter ca a fost informat in legatura cu explozia, ca se afla in Aguascalientes si ca a dat instructiuni in legatura cu interventia la incendiu.