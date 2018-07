Mexicul si-a ales un presedinte din Opozitie. E primul de stanga din ultimii 77 de ani

Ziare.

Estimarile firmei de specialitate Parametria il crediteaza pe liderul Opozitiei cu 53-57% din voturi, iar Consulta Mitofsky, pentru postul Televisa, cu 43-49%, cu peste 20 de procente inaintea urmatorilor doi clasati.Lopez Obrador, in varsta de 64 de ani, ar urma sa fie primul sef de stat din Mexic cu orientare de stanga din ultimele decenii. El a promis in campania electorala ca va reduce dependenta economica a tarii de Statele Unite, informeaza Reuters si DPA.Confirmarea rezultatelor ar insemna o infrangere rasunatoare pentru Partidul Revolutionar Institutional al actualului presedinte, Enrique Pena Nieto, care a condus Mexicul timp de 77 de ani din ultimii 89, apreciaza Reuters.Candidatul formatiunii de guvernamant, Jose Antonio Meade, a recunoscut deja ca votul nu i-a fost favorabil si a afirmat ca Lopez Obrador va avea raspunderea formarii urmatorului Executiv.Potrivit sondajelor, Meade - cu 18-26% - nu a fost nici macar al doilea in preferintele electoratului, fiind intrecut si de centristul Ricardo Anaya, care a obtinut 23-27% din voturi.