Motivul pentru care nu exista victime in urma cutremurului puternic din Mexic

Patricia Gutierrez, profesoara de engleza in varsta de 66 de ani, dormea dupa amiaza impreuna cu nepoata ei de 11 luni, Julie, cand a auzit sirena distinctiva. "Ea (fata - n.red.) a recunoscut sunetul. Cand am deschis ochii, am vazut in ochii ei groaza. (...) Nu a spus nimic", povesteste Gutierrez despre micuta, dupa cum relateaza Reuters.Femeia a reusit sa paraseasca apartamentul de la parter inainte sa inceapa cutremurul. "Am lasat telefonul, totul, cu exceptia pantofilor si a copilulului", a spus ea.Autoritatile au spus ca nu au fost raportate decese legate direct de cutremur la nivel national. Totusi, au existat victime, dupa prabusirea unui elicopter cu care ministrul de interne Alfonso Navarrete si alti oficiali se deplasau in zona din apropierea epicentrului, in statul Oaxaca. Acestia au supravietuit accidentului si nu au fost raniti, dar doi membrii ai echipajului au murit. Cutremurul a lasat, in schimb, aproape un milion de case si intreprinderi fara curent electric in capitala si in sudul tarii. Cel putin 50 de locuinte au suferit pagube in statul sudic Oaxaca, care, alaturi de Mexico City, nu si-au revenit dupa cutremurul de 8,2 grade din septembrie anul trecut care a provocat pagube pe scara larga. Epicentrul cutremurului de vineri a fost situat la aproximativ 145 km de statiunea Puerto Escondido de pe coasta Pacificului, din sudul statului Oaxaca, la o adancime de 24,6 km, conform Institutului american de geologie. Seismul a fost urmat de 225 de replici, potrivit serviciului national de seismologie, provocand panica la scara larga.