Un nor enorm de poluare a adus capitala Mexicului in stare de alerta: Scoli si universitati inchise (Foto&Video)

Nivelul ridicat de "contaminare cu particule fine" si prognozele meteo "nefavorabile" au determinat autoritatile sa ia decizia de a inchide, joi, scolile primare si secundare din oras, a indicat intr-un comunicat Secretariatul Educatiei.Cea mai mare universitate din tara, Universitatea Nationala Autonoma din Mexic (UNAM), si Institutul Politehnic au decis, de asemenea, sa isi suspende cursurile.O serie de incendii de la periferia Capitalei cu peste 20 de milioane de locuitori, absenta vantului si temperaturile ridicate au contribuit la formarea unui nor cenusiu dens, care mascheaza partial cladirile din oras.Incepand de miercuri a fost dispusa masura traficului alternativ in Capitala, iar "activitatile de constructie" si de demolare de pe santierele cu suprafata mai mare de 5.000 de metri patrati sunt in prezent suspendate, potrivit Secretariatului Mediului.In ultimele zile, pompierii s-au luptat cu peste 20 de incendii forestiere care au izbucnit la marginea orasului.Orasul se confrunta deseori cu cresterea nivelului de poluare, disiparea poluantilor gazosi fiind ingreunata de lantul muntos din imprejurimi.Autoritatile din Mexic au declarat, marti, stare de urgenta privind situatia grava a mediului din zona metropolitana a Ciudad de Mexico si au recomandat populatiei sa evite activitatile in aer liber.