O vedeta Youtube a recunoscut ca a dizolvat trei studenti in acid

Christian Omar Palma Gutierrez - cunoscut mai degraba sub numele de QBA - este unul dintre cei mai cunoscuti cantareti din Mexic.Melodiile sale care glorifica violenta, stilul mafiot de viata si folosirea stupefiantelor i-au adus celebritatea la numai 24 de ani. Canalul de Youtube al lui QBA are deja 125.000 de abonati, potrivit The Independent Odata arestat de politisti, acesta a recunoscut ca cei trei studenti - Salomon Aceves Gastelum (25 de ani), Daniel Diaz (20 de ani) si Marco Avalos (20 de ani) - au fost rapiti nu din cauza ca ar fi gresit cu ceva, ci pentru ca membrii unui cartel de traficanti de droguri i-au confundat cu niste rivali.Unul dintre studenti a fost batut si interogat. Vanzand ca nu scot nimic de la el, traficantii l-au ucis, impreuna cu ceilalti doi.Ulterior, QBA a fost platit ca sa scape de dovezile crimei. In consecinta, rapperul a dizolvat in acid cadavrele celor trei tineri. In timpul anchetei, starul mexican a recunoscut ca a mai participat la inca trei crime in ultimele trei luni, de cand lucreaza pentru cartel.Spre surprinderea politistilor, QBA a marturisit ca era platit cu doar 114 dolari pe luna pentru atrocitatile pe care le comitea.In Mexic, cartelurile de traficanti de droguri fac adesea legea pe strazi. Doar anul trecut au ucis aproape 29.000 de oameni, in vreme ce alti 33.000 de oameni sunt dati disparuti si se presupune ca si-au pierdut viata in confruntari cauzate de traficul de droguri.