Orasul unde au fost arestati toti politistii dupa asasinarea unui politician

Fernando Angeles Juarez, in varsta de 64 de ani, a fost impuscat mortal, joi, in fata uneia dintre proprietatile sale, transmite BBC , care aminteste ca peste 100 de politicieni au fost ucisi in Mexic, inainte de alegerile generale ce urmeaza sa se desfasoare aici duminica, 1 iulie.Angeles este al treilea politician omorat in vestul statului Michoacan in ultima saptamana.Cei 27 de politisti ai orasului, dar si secretarul de securitate publica locala au fost retinuti de fortele federale in dimineata zilei de duminica.Angeles era un om de afaceri de succes, avand totusi si ceva experienta in politica. A luat in considerare sa candideze ca independent, dar pana la urma s-a alaturat unuia dintre cele mai mari partide din Mexic, Partidul Revolutiei Democratice (PRD)."Nu suporta sa vada atata saracie, inegalitate si coruptie, asa ca a decis sa candideze", spune Miguel Malagon, unul dintre cei mai apropiati prieteni ai politicianului asasinat.Dupa ce a fost ucis, procurorii l-au banuit pe secretarul de securitate publica locala, Oscar Gonzales, ca este implicat in crima.Cand agentii federali mexicani au ajuns in oras, sambata, pentru a-l retine, acestia au fost opriti de politistii locali, asa ca au revenit duminica cu intariri si au arestat toti agentii de politie, dar si pe seful lor.Acestia au fost incatusati si dusi la interogatoriu in Morelia, capitala statului mexican Michoacan. Procurorii ii acuza pe ofiteri si pe Gonzalez de legaturi cu grupurile de crima organizata din stat.Mexicanii sunt asteptati la sectiile de votare duminica viitoare pentru a-si alege un nou presedinte, dar si senatorii si membrii Camerei Deputatilor. De asemenea, sunt puse la bataie si 3.000 de posturi la nivel regional si local.A.D.