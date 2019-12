Patru femei au fost impuscate in cap intr-un bar din Mexic

Ziare.

Ciudad Juarez, situat in statul mexican Chihuahua, la frontiera cu SUA, este cunoscut din anii '90 pentru un val de violente care a facut sute de morti, printre care si numeroase femei, aminteste AFP.Conform parchetului regional, doi barbati inarmati au intrat la primele ore ale diminetii de marti in barul Manantial si fiecare a ucis cate doua chelnerite impuscandu-le in cap. Niciun client din bar nu a fost ranit.Asasinii au fugit apoi "cu o masina in care ii asteptau soferul si un alt barbat inarmat", a adaugat parchetul din Chihuahua.Surse din cadrul parchetului spun ca majoritatea asasinatelor asupra femeilor in Ciudad Juarez sunt legate de reglari de conturi intre bande de crima organizata si ca doar cateva sunt inregistrate drept cazuri de feminicid de catre autoritatile judiciare.In intreg Mexicul, 726 de cazuri de asasinate asupra femeilor comise intre ianuarie si septembrie in acest an sunt tratate de catre anchetatori ca posibile dosare de feminicid. Peste 50.000 de plangeri pentru vatamari corporale au fost depuse de catre femei in aceeasi perioada.Conform cifrelor oficiale, valul de cazuri de feminicid din Mexic se soldeaza in medie cu zece asasinate asupra femeilor pe zi. Majoritatea acestor crime ramane nepedepsita.Extrem de numeroasele asasinate asupra femeilor din anii '90 la Ciudad Juarez au determinat Mexicul sa recunoasca oficial in 2007 conceptele de feminicid si de violenta de gen, care sunt in prezent acceptate de 15 tari din America Latina.