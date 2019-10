Politistii din Mexic, vizati de o ambuscada: 14 au fost ucisi cand au raspuns unui apel de salvare (Video)

Ziare.

Conform unor media locale, politistii au raspuns la un apel de salvare si au fost luati ca tinta de barbati inarmati la sosirea lor la fata locului, intr-o suburbie a orasului Aguililla.Acesti barbati erau ascunsi din cursul diminetii in vehicule blindate cand au ajuns politistii, tot conform mai multor media din regiune, care precizeaza ca au fost proferate amenintari din partea unor grupuri armate asupra autoritatilor, inainte de acest atac."Paisprezece politisti au murit in atacul care s-a produs in orasul Aguililla", in Michoacan, a transmis Ministerul pentru Securitate Publica pe contul sau de Twitter Responsabilii politiei locale au dat asigurari intr-un mesaj pe aceeasi retea de socializare ca "se depun toate eforturile pentru a-i gasi pe autorii" atacului.Statul Michoacan gazduieste mai multe organizatii criminale, ceea ce a contribuit la proliferarea de grupuri de autoaparare in acesti ultimi ani.