Presedintele Mexicului a decis ca avionul sau de lux sa fie premiu la loto

"Daca niciun cumparator, nicio oferta nu se prezinta, vom pune in aplicare un alt plan si va fi probabil o tragere la sorti", a declarat seful statului, in cursul unei conferinte de presa, cu putin inainte de a prezenta biletul de loterie care va permite cucerirea acestui premiu putin obisnuit.Pe acest bilet de "cachito", numele loteriei in Mexic, apare fotografia unui avion cu legenda: "premiul intai, avionul prezidential", scris cu litere portocalii si verzi.Autoritatile au promis sa transfere suma obtinuta din vanzarea acestui avion de lux, un Boeing 787 "Dreamliner", unor fonduri de ajutorare a migrantilor sau persoanelor celor mai defavorizate.Vor fi puse in vanzare sase milioane de bilete de loto cu o valoare de 500 de pesos (circa 25 de dolari). Autoritatile spera sa recupereze astfel cel putin 2,5 miliarde de pesos (127 de milioane de dolari).Andres Manuel Lopez Obrador a anuntat la inceputul mandatului sau ca nu doreste sa utilizeze acest avion si l-a pus in vanzare, dar nu s-a prezentat niciun cumparator. Aparatul a fost cumparat de guvernul presedintelui Felipe Calderon (2012-2018) pentru 218 milioane de dolari. Valoarea actuala se situeaza intre 130 de milioane si 150 de milioane de dolari.Stirea a dezlantuit pasiuni pe retelele sociale, numerosi mexicani punandu-si intrebarea cum ar putea intretine un asemenea avion.Presedintele mexican a promis castigatorului neobisnuitei trageri la sorti un an de intretinere gratuita a aparatului la baza militara Santa Lucia sau pe aeroportul din Ciudad de Mexico.