Proteste in Mexic dupa ce zece indigeni, membri ai unei formatii muzicale, au fost ucisi

Ziare.

com

Membrii grupului Sensacion Musical reveneau de la o petrecere in momentul in care au fost atacati in orasul Chilapa, din statul Guerrero. Victimele, toti barbati, aveau varste cuprinse intre 15 si 42 de ani.Cartelul Los Ardilles, care ataca in mod frecvent indigeni din zona, este considerat autorul atacului asupra grupului muzical. Atacul a avut loc la ora locala 14:00.Victimele, membri ai grupului indigen Nahuas, reveneau la comunitatea Alcozacon, vineri, in momentul atacului, a anuntat David Sanchez Luna, reprezentant al grupului regional CRAC-PF.Cand cadavrele au fost gasite, erau de nerecunoscut. Potrivit presei locale, sute de indigeni au blocat o sosea, vineri seara, dupa ce autoritatile au refuzat sa elibereze trupurile neinsufletite familiilor victimelor.Parchetul din Guerrero a anuntat ca ancheteaza cazul.Guerrero este unul dintre cele mai violente state mexicane, in care cartelurile lupta pentru control asupra rutelor de trafic de droguri catre Pacific si catre alte zone ale Mexicului. Potrivit presei locale, Los Ardillos ar avea legatura cu zeci de crime din ultimele luni.