Trump a obtinut 2,5 miliarde de dolari din bugetul Armatei pentru constructia zidului de la granita cu Mexic

"Uau! O victorie mare pentru zid", s-a felicitat imediat pe Twitter liderul de la Casa Alba "Curtea Suprema a Statelor Unite a anulat interdictia unei curti inferioare" autorizand continuarea zidului la frontiera sudica, a continuat presedintele american in postarea sa.In luna mai un judecator federal a blocat provizoriu decizia presedintelui Donald Trump de a utiliza 2,5 miliard de dolari din fondurile Pentagonului pentru constructia zidului, aminteste AFP.Presedintele SUA a invocat existenta unei "urgente nationale" pentru a putea recurge la aceste fonduri destinate armatei in scopul avansarii lucrarilor de construire a zidului, ocolind astfel refuzul de finantare din partea Congresului american.Pentru majoritatea judecatorilor Curtii Supreme - care a dat castig de cauza conservatorilor - reclamantii nu pot contesta atribuirea acestor fonduri deoarece "in acest stadiu, guvernul a facut suficient dovada" fundamentarii argumentelor sale.Dar cei care se opun proiectului sustinut de presedinte nu intentioneaza sa se resemneze, iar acordarea acestor fonduri ar putea sa fie doar temporara.ACLU, o organizatie puternica de protejare a drepturilor civice, a reactionat rapid vineri, anuntand intr-un comunicat o initiativa pe langa Curtea de apel in scopul "restabilirii blocarii permanente a construirii unui zid frontalier ce utilizeaza fonduri militare neautorizate"."Populatiilor de la frontiera, mediului si separarii puterilor din Constitutia noastra li s-ar aduce o atingere permanenta daca Trump ar scapa de pe urma jefuirii fondurilor militare pentru un zid frontalier xenofob pe care Congresul l-a refuzat", a declarat Dror Ladin, avocatul ACLU.Controversa privind fondurile destinate construirii zidului a determinat la inceputul anului inchiderea partiala a administratiei federale timp de 35 de zile, perioada ce a reprezentat un record in istoria SUA.Construirea unui zid care sa stavileasca valurile de imigranti clandestini provenind din America Centrala reprezinta una din promisiunile importante facute de Donald Trump electoratului sau.