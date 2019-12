Un ambasador demisioneaza dupa ce a furat o biografie a lui Casanova

Ziare.

Imagini filmate de camerele video pe 26 octombrie si publicate la inceputul lui decembrie il arata pe ambasador strecurand o carte intr-un jurnal in timp ce se plimba prin cunoscuta librarie El Ateneo Grand Splendid, considerata una dintre cele mai frumoase din lume si situata intr-un fost teatru, noteaza AFP.Retinut de supraveghetori, diplomatul a incercat sa se justifice aratand mai multe bonuri, dar niciunul nu corespundea cartii furate, o biografie a aventurierului venetian si celebrului seducator Giacomo Gasanova, scrisa de universitarul francez Guy Chaussinand-Nogaret si avand pretul de 640 de pesos argentinieni (circa 9 euro).Ambasadorul se afla in prezent sub "tratament neurologic", a scris pe Twitter ministrul mexican de Externe, Marcelo Ebrard, care i-a urat "insanatosire grabnica".Potrivit presei mexicane si argentiniene, Ricardo Valero, 77 de ani, sufera de o tumoare cerebrala care ii afecteaza comportamentul.