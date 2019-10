Un jurnalist de la National Geographic, impuscat in timp ce intervieva un traficant de droguri mexican

Ziare.

com

Jurnalistul facea parte dintr-o echipa de patru trimisi ai revistei internationale, aflati in Mexic pentru a inregistra interviul, se arata intr-un comunicat remis presei de procurorul general a statului Chihuahua, informeaza Reuters Jurnalistul a fost internat la un spital local, pentru tratament, in timp ce restul echipei a ajuns sub protectia biroului procurorului general.A fost deschisa o ancheta pentru a fi identificati cei responsabili, nefiind date publicitatii nici numele jurnalistului, nici cel al traficantului de droguri impuscat.Cei din conducerea National Geographic nu au facut comentarii imediate.Granita de nord a statului mexican Chihuahua se afla pe locul 6 in clasamentul celor mai periculoase departamente din Mexic, la numarul de crime inregistrate in 2018, conform statisticilor oficiale.C.B.