"Diplomatii rusi neaga ca ostasii Armatei Rosii erau violatori si talhari. Ambasadorul roman la Moscova: Ati cam dat cu bata in balta..."

Ziare.

com

"Mda... ati cam dat cu bata in balta, cum se zece la romani, stimati colegi de la Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti. Nu stiu cum faceti, dar periodic reusiti sa-i iritati pe romani, facand trimitere la istoria comuna recenta, complicata. Cum puteti incerca sa stergeti din memoria acestui popor evidentele, fie ele petrecute in urma cu 75 de ani? Ca diplomati la Bucuresti ar trebui sa cunoasteti ca multi romani pastreaza amintiri vii de la bunici despre comportamentul soldatului sovietic pe teritoriul Romaniei, care nu are nimic de-a face cu... Este regretabila postarea, mai bine va abtineati... Lasati-o balta!", a scris Vasile Soare, ambasadorul Romaniei la Moscova.Vasile Soare este ambasador al Romaniei in Federatia Rusa din 16 ianuarie 2014, iar postarea la care face referire apartine Ambasadei Rusiei in Romania. Conform mesajului de pe Facebook al acestei ambasade, exista o campanie de denigrare a Armatei Rosii si se incearca punerea unei etichete ca soldatii rusi au fost "o adunatura de talhari si violatori", desi acestia au eliberat "de fascism tarile Europei de Est si Europei Centrale"."Pe parcursul unei lungi perioade de timp, in presa occidentala si cea romaneasca apar periodic diverse publicatii menite sa-i denigreze pe ostasii Armatei Rosii care au eliberat de fascism tarile Europei de Est si Europei Centrale. In cadrul acestei perpetue campanii de propaganda, ostilii critici anti-sovietici si anti-rusi incearca insistent sa-i convinga pe oameni ca Armata Rosie era o adunatura de talhari si violatori care nu stiau de nicio mila fata de populatia civila. Astazi asistam la o revitalizare a acestei campanii.Initial, miturile de acest gen au aparut datorita eforturilor ministrului nazist al propagandei, J. Goebbels, iar ulterior, in timpul Razboiului Rece, au fost multiplicate si replicate de fostii aliati ai URSS. In timpul Marelui Razboi pentru Apararea Patriei s-a ajuns chiar la situatia cand, in etapa finala, propaganda s-a dovedit sa fie atat de intensa incat, in cea mai mare parte, germanii au crezut in povestile despre cruzimea rusilor. Drept rezultat, cand trupele sovietice au ajuns indeaproape de Berlin, oras a fost maturat de un val de sinucideri in masa. Potrivit unor date, numai in ultimele doua luni ale razboiului cifra de sinucideri acolo a ajuns la 30-40 de mii.Totusi, toti acesti "experti" in materie de atrocitati ale soldatilor sovietici, care prefera sa-i numeasca, pur si simplu, rusi, uita, de altfel, sa mentioneze ca asemenea actiuni impotriva populatiei civile (viol si jaf) au fost interzise in Armata Rosie la cel mai inalt nivel si erau pedepsite prin executare. Este relevant sa citam textul ordinului comandantului suprem I.V. Stalin "Cu privire la inadmisibilitatea atitudinii dure fata de populatie": "Ofiterii si ostasi ai Armatei Rosii! Ne indreptam spre tara inamicului. Fiecare trebuie sa-si pastreze stapanirea de sine, fiecare trebuie sa fie curajos... Populatia ramasa in zonele cucerite, indiferent daca este vorba de germani, cehi sau polonezi, nu trebuie sa fie supusa abuzului. Vinovatii vor fi pedepsiti in conformitate cu legea martiala. In teritoriul cucerit, relatiile sexuale cu sexul feminin nu sunt permise. Cei vinovati de violenta si de viol vor fi impuscati.", se arata in postarea de pe Facebook."O pedeapsa atat de severa, care in caz de necesitate era executata de instantele curtilor martiale, ofera fiecarei persoane rezonabile un motiv pentru a reflecta asupra veridicitatii tuturor presupuselor atrocitati in masa care sunt adesea atribuite soldatilor sovietici de catre expertii occidentali. Romania nu face exceptie in acest caz. Mitul creat de cei cu atitudinea antirusa, cu acel "Davai ceas, davai palton" (tradus din "Da ceasul, da haina"), conform caruia trupele sovietice au jefuit masiv populatia romaneasca in 1944, are prea putin de a face cu realitatea. Chiar daca renuntam la aspectul moral si etic al problemei si reducem totul la o logica primitiva, nici atunci un ceas de mana sau o haina nu merita ca cineva de dragul lor sa-si riste viata.Prin urmare, noi indemnam inca o data, ca oamenii sa analizeze informatiile care apar in mass-media si sa le compare cu faptele istorice verificate. In mod firesc, apare intrebarea: cine beneficiaza de pe urmele uleiului veninos al minciunii pus pe focul rusofobiei, infiltrat in constiinta publica a poporului roman, dupa multi ani de la incheierea ostilitatilor in Europa? Oare acest lucru se datoreaza apropierii aniversarii celor 75 de ani de la eliberarea Romaniei de catre Armata Rosie? ", mai precieaza sursa citata.