Un barbat a injunghiat doua persoane intr-o biserica din Moscova

"Politia a arestat un barbat in varsta de 26 de ani, din regiunea Lipetk (la sud de Moscova), care a intrat intr-o biserica de pe strada Bakuninskaia, in dimineata zilei de 16 februarie, si a ranit doua persoane cu un cutit", a anuntat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne rus, Irina Volk, citata de agentiile de presa ruse.Motivele atacului nu sunt deocamdata cunoscute, a precizat reprezentanta Ministerului de Interne rus.Potrivit canalului de televiziune Ren-TV, dupa atac barbatul a fost imobilizat de catre enoriasi pana la sosirea politiei.Kirill Sladkov, preotul bisericii unde a avut loc atacul, a explicat ca autorul purta ochelari, manusi de cauciuc, o cagula si casti la care asculta muzica, transmite AFP.In ultimii ani, in Rusia au avut loc rareori atacuri cu cutitul in locuri publice, unele fiind revendicate de gruparea jihadista Statul Islamic, fara ca autoritatile ruse sa retina in ancheta o motivatie terorista.