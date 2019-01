Vizita premierului nipon la Moscova, marcata de noi tensiuni privind insulele Kurile

Ziare.

com

Problema celor patru insule Kurile de Sud, numite de Japonia Teritoriile de Nord si anexate de Uniunea Sovietica in 1945, a impiedicat cele doua tari sa semneze pana in prezent un tratat de pace.Ministerul rus de Externe a informat ca l-a convocat pe ambasadorul nipon la Moscova pentru a i se aduce la cunostinta ca Rusia considera o serie de recente declaratii japoneze ca o "tentativa de a creste artificial tensiunea" asupra chestiunii acestui tratat.Ministerul a citat mai multe declaratii japoneze privind necesitatea de a-i pregati pe locuitorii Insulelor Kurile de restituirea insulelor catre Japonia, abandonarea cererilor de despagubire din partea Rusiei a fostilor locuitori japonezi sau a premierului Shinzo Abe, potrivit careia 2019 ar urma sa fie anul unei solutii in problema tratatului de pace."Asemenea declaratii deformeaza grosolan principiul care a fost convenit intre liderii Rusiei si Japoniei pentru pentru accelerarea procesului de negociere" si "dezorienteaza" opinia publica din cele doua tari, a adaugat ministerul.Diplomatia rusa reproseaza Japoniei ca doreste "sa impuna propriul scenariu" asupra modului in care s-ar putea rezolva diferendul.Pozitia Moscovei in problema Kurilelor este neschimbata ca Japonia trebuie sa accepte consecintele celui de-Al Doilea Razboi Mondial, inclusiv suveranitatea Rusiei asupra insulelor, a subliniat ministerul.Premierul japonez, Shinzo Abe, este asteptat in Rusia in jurul datei de 21 ianuarie pentru intrevederi cu Vladimir Putin, potrivit agentiilor ruse de presa.