Accident grav la un exercitiu militar in Bulgaria: Un parasutist canadian a murit, iar alti trei, din Canada si SUA, au fost raniti

Bombardier Patrick Labrie, a member of the 2nd Regiment, Royal Canadian Horse Artillery based at 4th Canadian Division Support Base Petawawa, Ontario, has died as a result of his injuries during parachute training as part of Exercise SWIFT RESPONSE 19. https://t.co/yGFgXBScLY pic.twitter.com/L7hLFNM2it - Canadian Forces (@CanadianForces) June 18, 2019

O purtatoare de cuvant a armatei bulgare, Violina Valeva, a declarat ca victimele sunt straini, insa fara sa le confirme nationalitatea.Militarii efectuau salturi pe timp de noapte, la joasa altitudine (400 de metri), a precizat ea.Armata canadiana a anuntat marti pe Twitter moartea militarului, precizand ca este vorba despre Patrick Labrie, din cadrul celui de-al 2-lea Regiment al Cavaleriei Regale Canadiene.Accidentul a avut loc la nivelul Aerodromului Cesnegirovo, in apropiere de Plovdiv (sud), "intr-o operatiune de salt aerian al fortelor de interventie rapida, in cadrul Exercitiului Swift Response", la care iau parte mai multe state membre NATO, a anuntat Ministerul bulgar al Apararii.Potrivit site-ului de stiri Traffic.news, parasuta militarului decedat nu s-a deschis, iar ceilalti trei parasuristi s-au ranit dupa ce au sarit prea aproape unul de celalalt.Viata militarilor raniti nu este in pericol, da asigurari site-ul Dnevnik.bg.Swift Response este un exercitiu sub comandament american care se desfasoara in perioada 11-24 iunie in Bulgaria, in Croatia si in Romania.La exercitiu participa 5.600 de oameni, inclusiv 1.495 de parasutisti, din Franta, Germania, Italia, Olanda, Spania, Regatul Unit, Statele Unite si Canada.Potrivit Comandamentului Fortelor Aeriene americane in Europa, acest exercitiu este menit "sa imbunatateasca interoperabilitatea aeriana intre aliatii din cadrul NATO".Bulgaria a aderat la Alianta Nord-Atlantica in 2004.