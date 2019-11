Ambasadoarea Frantei la Bucuresti: Presedintele meu n-a criticat NATO, ci doar a cerut consens politic

Ziare.

Aceasta a spus ca Macron s-a referit, mai degraba, la "nevoie de consens politic", in Alianta. Ideea a fost sustinuta si de alti oficiali din statele membre."Ce a spus presedintele meu nu este o critica a functionarii NATO in sine si a structurii militare. NATO este o organizatie foarte eficace, foarte structurata, cu o ierarhie ce functioneaza foarte bine, interoperabilitate si aceste declaratii nu se refereau la structura militara.Asta e tot. Nu a pus sub semnul intrebarii pertinenta", a spus Michele Ramis.Aceasta a facut declaratiile in timpul unei vizite in baza militara Deveselu, la care a participat alaturi de alti 20 de diplomati din state membre NATO acreditati la Bucuresti."NATO e o alianta militara cu propriile reguli.", a punctat Ramis.Pornind de la declaratia lui Emmanuel Macron, unii dintre ambasadori au apreciat ca Europa are nevoie de o "voce mai puternica" in NATO si au subliniat nevoia de coeziune."Cred ca este foarte clar pentru noi toti - avem nevoie de mai multa Europa in sistemul nostru de aparare, avem nevoie de coeziune, de un impact mai mare al Europei, dar nu ca substitut, ci sa fie coordonata indeaproape in cadrul NATO. Aceasta este pozitia Germaniei", a spus diplomatul.Vorbind de declaratia presedintelui francez, el a evocat raspunsul cancelarului german, Angela Merkel."Doamna cancelar s-a exprimat in acest sens si a spus ca unele exprimari sunt mai fericite, altele nu. Dar cred ca intelegem mesajul esential, anume 'faceti ca Europa sa fie mai auzita'. Este simbolic faptul ca suntem aici azi sa vedem unul din stalpii de baza ai sistemului de aparare NATO", a subliniat Cord Meier Klodt.Diplomatul a vorbit si despre constiinta nevoii de coordonare."Sunt convins ca Franta stie ca putem avea securitatea de care avem nevoie, intr-o lume de amenintari, doar daca suntem coordonati. Poate topica si accentele sunt diferite dar noi Germania credem cu putere ca trecem de provoxari numai in acest sistem", a mai spus ambasadorul Germaniei.In context,, a afirmat ca "alianta este puternica, este capabila si suntem complet dedicati Aliantei".Vorbind despre relatia dintre Turcia si NATO, ea s-a referit la contextul regional."Trebuie sa avem un dialog cu Rusia, deoarece facem parte din aceeasi regiune si desi subliniem frecvent ca nu suntem de acord cu Rusia pe toate planurile, de fapt avem multe teme pe care nu suntem de acord - de exemplu anexarea ilegala a Crimeei si activitatile in Estul Ucrainei - pe de alta parte trebuie sa pastram un dialog. De exemplu, in Siria, pe teren", a afirmat Fusun Aramaz.De asemenea, a punctat ca"Am explicat ca achizitionarea rachetelor S-400 de la Rusia are legatura complet cu securitatea noastra nationala si nu va interfera cu pozitia Aliantei si nu vor fi integrate in sistemul Aliantei, dar au fost achizitionate pur si simplu din motive de securitate din regiune, daca va ganditi la Siria si alte locuri", a afirmat ambasadoarea.Ea a evidentiat ca armata Turciei este "a doua cea mai mare armata NATO, este foarte disciplinata".- cel care a initiat evenimentul de la baza militara, a vorbit despre eveniment."Obiectivul a fost sa aratam investitiile pe care Romania si Statele Unite ale Americii le-au facut aici, la Deveselu, ca parteneri strategici dar si ca aliati, de a pune la dispozitie un scut antiracheta pentru NATO si comunitatea transatlantica, pentru a arata functiile facilitatii si apoi pentru a sublinia ca aceasta este o facilitatea NATO, rezultatul investitiilor din partea Romaniei si SUA", a afirmat Klemm.El a amintit ca sistemul de aparare antiracheta Aegis de la baza militara Deveselu a fost inaugurat in 2016 si a subliniat rolul exclusiv defensiv al sistemului. "Singura sa misiune este de a apara de eventuale atacuri cu racheta din Orientul Mijlociu", a punctat ambasadorul american.