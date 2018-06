Armata SUA inaugureaza exercitiul militar Saber Strike, cu 18.000 de soldati, in flancul estic al NATO

Ziare.

Aceasta desfasurare, una dintre cele mai importante din Europa pentru fortele americane de la sfarsitul Razboiului Rece, este destinata sa linisteasca statele europene aliate ale Washingtonului situate cel mai la est, care sunt ingrijorate din cauza frecventelor manevre militare ruse din vecinatatea lor si a conflictului ucrainean.A opta editie a acestui exercitiu anual, care va avea loc intre 3 si 15 iunie, coincide cu informatia aparuta saptamana trecuta in Polonia potrivit careia aceasta tara ar intentiona sa participe la finantarea unei prezente sporite a fortelor armate americane pe teritoriul sau.Pawel Soloch, sef al Biroului securitatii nationale pe langa presedintia Poloniei, a afirmat ca un "document de informare" redactat la Ministerul Apararii se refera la o suma cuprinsa intre 1,5 si 2 miliarde de dolari pe care tara sa ar putea sa ii aloce pentru a participa la cheltuielile de stationare a unei unitati blindate americane.Anuntul a provocat o reactie imediata a Moscovei apreciind ca o asemenea desfasurare "nu aduce niciun fel de beneficii securitatii si stabilitatii pe continent".Statele Unite si-au consolidat prezenta pe flancul estic al NATO dupa anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia in 2014.Armata americana a infiintat, in mai 2017, un nou cartier general in Polonia pentru comanda celor aproape 6.000 de soldati ai sai desfasurati in cadrul operatiunilor NATO si Statelor Unite in regiune.Statele Unite comanda un batalion multinational al NATO in Polonia, iar Canada, Marea Britanie si Germania se afla la conducerea unor batalioane similare desfasurate in tarile baltice vecine, in Lituania, Letonia si Estonia unde vor avea loc, de asemenea, manevrele Saber Strike.Cu prilejul unei vizite efectuate la Varsovia saptamana trecuta, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a plasat capacitatea de a transporta fortele, disuasiunea si proiectarea stabilitatii printre marile teme ce vor fi dezbatute la summitul prevazut sa aiba loc intre 11 si 12 iulie la Bruxelles, menite sa raspunda la politica dusa de Kremlin.Pentru a cimenta legaturile sale militare cu Washingtonul, Polonia a semnat in martie un contract de achizitionare a unui sistem antiracheta american Patriot, pentru 4,75 de miliarde de dolari (3,8 miliarde de euro).Rusia a denuntat proiectele de dezvoltare a acestui sistem in Polonia si Romania, afirmand ca incalca un vechi tratat din 1987.La randul sau, Moscova a fost acuzata in februarie de Polonia si Lituania ca desfasoara "in vederea unei prezenta permanente" in enclava vecina Kaliningrad rachete Iskander capabile sa transporte focoase nucleare.O parte a exercitiului Saber Strike se va derula in vecinatatea enclavei ruse, mai informeaza AFP.