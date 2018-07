Ce spune Merkel despre conflictul cu Trump si intalnirea liderului SUA cu Putin

Ziare.

Aceasta a afirmat ca a trait un "summit cu totul si cu totul intens" alaturi de aliati si, inca o data, a avut loc o discutie "fundamentala", scrie CNN "Presedintele american a cerut, ceea ce s-a discutat de luni de zile, o schimbare in impartirea echitabila a sarcinilor", a spus ea, adaugand ca stie ca Germania "trebuie sa faca mai mult".In plus, jurnalistii au intrebat-o despre intalnirea care urmeaza sa aiba loc luni intre Trump si Putin, Merkel precizand ca intrevederea "este una buna pentru toata lumea"."Cred si sper ca pot fi discutate, de asemenea, chestiuni legate de dezarmare, dezarmare nucleara. Acesta ar fi un semnal bun pentru noi toti, daca discutiile pe acest subiect ar fi abordate.In general, cred ca aceasta intalnire cu presedintele Putin este foarte importanta, deoarece atunci cand SUA si Rusia vorbesc, este bine pentru toata lumea si, de asemenea, un lucru bun pentru securitate in sens mai larg", a spus Merkel.Declaratiile lui Merkel vin pe fondul unor atacuri extrem de dure lansate de presedintele american la adresa Germaniei.Amintim ca miercuri presedintele american Donald Trump a atacat puternic Germania, afirmand ca tara este "in totalitate controlata" de Moscova din cauza dependentei de hidrocarburile rusesti.