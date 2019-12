Cehia cumpara sisteme radar antiaeriene din Israel: Renuntam la utilajele rusesti depasite

Ziare.

com

Cele opt radare ELM-2084, care asigura capacitati de supraveghere aeriana si aparare antiaeriana, urmeaza sa fie livrate intre 2021 si 2023 si vor lucra cu sistemele de comanda cehe si ale NATO.Acordul a fost semnat la Praga de reprezentanti ai celor doua parti.Sistemele sunt produse de compania israeliana Elta Systems si sunt utilizate pentru detectarea apropierii de rachete, a traiectoriei acestora, a locului de unde au fost lansate si pentru interceptarea lor."Prin semnarea acestui acord, am inceput procesul desi in acelasi timp de achizitie a unor sisteme moderne si testate in lupta, de la un partener strategic pe termen lung", a declarat ministrul ceh al apararii, Lubomir Metnar, citat in comunicatul Ministerului israelian al Apararii.Yair Kulas, responsabil al acestui minister, a subliniat ca tranzactia contribuie la aprofundarea cooperarii ceho-israeliene."Speram ca acest acord sa deschida calea unei cooperari extinse cu partenerii nostri cehi si cu alte state ale NATO", a mentionat in comunicat oficialul israelian.