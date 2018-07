Cooperarea dintre UE si NATO este la un nivel fara precedent: Vrem sa protejam cetatenii europeni prin toate mijloacele

Ziare.

"Tocmai am semnat o Declaratie comuna UE-NATO, care aduce cooperarea intre Uniunea Europeana si Alianta Nord-Atlantica la urmatorul nivel. Obiectivul este clar. Vrem sa protejam cetatenii europeni prin toate mijloacele posibile disponibile si nu exista un partener mai bun decat NATO. De aceea, am stabilit astazi sa consolidam relatiile UE-NATO in domeniile de importanta cruciala. Acestea includsi echipamentelor, activitati desipe Marea Mediterana", a afirmat Donald Tusk, presedintele Consiliului European."In urma cu doi ani, la Varsovia, am convenit sa consolidam cooperarea UE-NATO in scopul promovarii pacii si stabilitatii in spatiul euro-atlantic. Eforturile noastre in acest sens se axeaza pe asistenta reciproca pentru imbunatatirea securitatii cetatenilor nostri si pentru consolidarea relatiilor transatlantice.din punctul de vedere al calitatii, scopului si fortei. Impartasim aceleasi valori si aceeasi determinare in a aborda impreuna provocarile cu care ne confruntam. Securitatea noastra este interconectata, iar astazi ne-am intalnit la Bruxelles pentru a reafirma importanta si necesitatea cooperarii, pentru a sublinia ca securitatea noastra si initiativele in domeniul apararii genereaza beneficii reciproce", se arata in Declaratia de cooperare UE-NATO semnata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg."In consultare cu statele membre UE si cu aliatii NATO, in colaborare si pentru beneficiul tuturor, partaneriatul nostru va continua sa se desfasoare in spiritul deschiderii reciproce si in conformitate cu autonomia decizionala si cu procedurile organizatiilor noastre, fara prejudicierea caracterului specific al securitatii si politicilor de aparare ale statelor membre. In acest context, consideram ca. Incurajam cea mai mare implicare posibila a statelor NATO care nu sunt membri UE in initiative. Incurajam cea mai mare implicare posibila a statelor UE care nu sunt membre NATO in initiative", precizeaza documentul."Implementam obiectivele stabilite acum doi ani, inclusiv urmatoarele actiuni:contribuie la combaterea traficului de imigranti (...);- am intensificat: intensificam pregatirea pentru crize, facem din timp schimb de informatii despre atacuri cibernetice, contracaram dezinformarea, construim determinarea statelor membre si partenere, testam procedurile prin exercitii coordonate;- oferim", subliniaza Declaratia UE-NATO, precizand ca tarile membre vor pune accent pe mobilitate militara, pe combaterea terorismului, pe intensificarea rezistentei la riscurile chimice, radiologice si nucleare."Salutam eforturile UE pentru consolidarea securitatii si apararii europene, in scopul protejarii Uniunii Europene si a cetatenilor si pentru a contribui la pacea si stabilitatea in regiunile situate in vecinatate si mai departe. (...) Eforturile UE vor contribui si la consolidarea NATO, imbunatatind astfel securitatea noastra comuna.Salutam eforturile intreprinse de NATO pentru, pentrusi, pentru garantarea apararii si securitatii zonei euro-atlantice, in principal prin disuasiune si aparare, generand stabilitate si actiuni de combatere a terorismului", subliniaza Uniunea Europeana si Alianta Nord-Atlantica.