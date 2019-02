Decizie istorica: NATO a semnat protocolul de aderare cu Macedonia (Video)

On 6 February we will write history: #NATO Allies will sign the accession protocol with the future Republic of North Macedonia together with FM @Dimitrov_Nikola. pic.twitter.com/vyJVHJm9D5 - Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 2, 2019

Today is a historic day. All #NATO Allies have signed the Accession Protocol with 🇲🇰, which will bring more security & prosperity to the whole region. I look forward to the day when 30 flags will fly outside NATO HQ. pic.twitter.com/trPtvsn3MD - Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 6, 2019

Ulterior semnarii, fiecare tara va trebui sa ratifice protocolul pentru ca Macedonia sa intre oficial in Alianta.Blocarea intrarii Macedoniei in NATO a luat sfarsit la 25 ianuarie, cand parlamentul Greciei a ratificat acordul care prevede solutionarea disputei privind numele statului Macedonia . Acordul pune capat unei dispute care dureaza de trei decenii.Parlamentul macedonean a aprobat pe 11 ianuarie proiectul care prevede schimbarea numelui tarii in "Republica Macedonia de Nord".Referitor la evenimentul istoric de astazi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a scris, sambata, pe Twitter ca "pe 6 februarie vom scrie istorie: aliatii din cadrul NATO vor semna protocolul de aderare cu viitoarea Republica Macedonia de Nord cu ministrul (macedonean) de Externe Nikola Dimitrov".Intr-o noua postare, miercuri, Stoltenberg a scris ca acest eveniment va aduce mai multa securitate si prosperitate intregii regiuni.Acum, Grecia va deveni prima tara care va ratifica protocolul de aderare. Acest lucru se va intampla probabil in aceasta saptamana, potrivit BBC Apoi, Macedonia va informa Natiunile Unite si alte institutii cu privire la noua denumire a tarii.Iata si momentul istoric: