Deutsche Welle: Trei leacuri pentru ameliorarea securitatii romanesti si europene

Ne putem, fireste, minti vreme indelungata. Uneori chiar ani la rand. Dar nu vom putea evita, la un moment, orice contact cu realitatile. Iar socul confruntarii cu ele poate fi dur. In materie de probleme de securitate nerezolvate nimic nu inlesneste mai mult luarea de contact cu ele decat anuala reuniune din februarie, care are loc in capitala Bavariei, cu participarea unor sefi de stat si de guvern si a multior experti de pretutindeni.Virtutea reuniunii e insa si slabiciunea ei. Caci, pe de o parte, ofera prilejul unor lideri din tabere adverse, chiar vrajmase, sa se intalneasca si sa intre intr-un posibil dialog, dezamorsand tensiuni. Dar, pe de alta, contribuie la sporirea confuziei multora cu privire la adevaratele obstacole din calea aplanarii de tensiuni ori a restabilirii pacii in zone de conflict civil sau international.Inainte de a detalia unele din marile chestiuni pendinte, este util de consemnat ca Romania, a carei delegatie a fost condusa la Conferinta de la Munchen de ministrul apararii, Mihai Fifor, a trecut virtual neobservata de actorii principali ai scenei internationale. Or, e pacat. Pentru ca, potrivit unor date in fapt semnificative continute in raportul actualei editii a Conferintei, peste 80% dintre cetatenii romani favorizeaza interventia Romaniei in sprijinul aliatilor NATO, daca ar fi atacati de inamici. E vorba de o solidaritate de o amploare depasita doar de polonezi, din care, in mod salutar, noua din zece oameni ar favoriza aceeasi sustinere.Ca oficialitatile de la Bucuresti nu se arata in stare sa extraga capital de imagine din extrem de imbucuratoarea aderenta romaneasca la alianta nordatlantica si, macar partial, la valorile ei, tine de nivelul alarmant de coruptie, incompetenta si ineptie grevand dregatoriile romanesti dominate de alianta PSD-ALDE. Unii din sefii lor cred, pesemne, ca ar fi destul sa se scoata in evidenta des ca Romania vrea sa fie receptata ca un furnizor de securitate la Marea Neagra. Ceea ce tara chiar este. Si e bine ca e. Dar Romania ar fi un furnizor net mai eficient de siguranta pentru sine si altii, daca tara ar fi condusa cu profesionalism sporit.Consensual e faptul ca ne aflam intr-un moment de maxima complexitate pentru Europa si intreaga lume. E o faza de pericole majore, daca dam crezare discursurilor rostite de principalii responsabili politici si militari prezenti la Munchen, precum si raportului Conferintei, intitulat, simptomatic "Spre hau si inapoi".Or, ce poate fi mai rau pentru o tara decat sa aiba o conducere nepregatita sa faca fata unui cumul fara precedent de nori negri planand asupra continentului?Din pacate, problemele Europei si ale lumii libere, din care inca mai face parte Batranul Continent, nu se rezuma defel la inadecvarea unor conduceri nationale sau continentale. Ele tin doar in parte de faptul ca, in baza unor traume istorice si a scutului american, Germania, principala putere continentala, s-a orientat spre pacifism si si-a redus masiv, decenii la rand, atat bugetele militare, cat si propensiunea spre apararea manu militari a propriului teritoriu si a valorilor democratice la care a aderat dupa 1945.Ele se leaga, in foarte mare masura, de erodarea acestor valori situate la temelia aliantelor occidentale. Ca si de autoamagirea care a insotit-o. Deconcertant in cel mai inalt grad, bunaoara, e spectacolul anomaliei raporturilor cu o Turcie islamista, o tiranie ce si-a pus pe butuci si independenta justitiei, si parlamentarismul, si libertatea presei.Desi membru al NATO, acest stat, acuzat ca practica epurari etnice in Kurdistanul sirian, ameninta deschis SUA cu atacuri militare si detaseaza o delegatie la Munchen, care il denunta, ca prezumtiv "terorist", pe un respectabil om politic german, precum ecologistul de origine turca, Cem Ozdemir. Regimul de la Ankara a silit, ca atare, politia Republicii Federale, ocupata oricum pana peste cap sa-i pazeasca pe participantii la Conferinta, sa-i ofere o protectie speciala, acasa la el, unui cetatean cu o carte de vizita si o biografie democratica ireprosabile, amenintat de extremismul turcesc.Nu mult mai putin derutante sunt atacurile bucurand Rusia, China comunista, pe aliatii lor ca si pe islamisti, lansate de unii europeni asupra pilonilor puntilor transatlantice prin PESCO, asa-numita Cooperare Structurata Permanenta. Cea din urma risca sa dubleze capacitatile NATO. Intr-un tarziu, chiar si secretarul general al aliantei nordatlantice, Jens Stoltenberg, a sfarsit prin a avertiza impotriva acestui pericol evident.In fine, iritante raman stirile privind butoiul cu pulbere sirian si implicarea unor puteri mari, ori regionale, ca SUA, Rusia, Turcia si Iranul, precum si Israelul, intr-un conflict potential mondial, in care s-a inregistrat recent uciderea, de catre americani, a zeci, daca nu sute de combatanti rusi dupa atacul celor din urma asupra aliatilor moderati ai Washingtonului.Amestecul Rusiei si al aliatului ei iranian in zona de partea unui criminal in masa ca dictatorul sirian Assad n-ar fi fost posibile fara anemia americana cu care s-a soldat epoca Obama. Aceasta imixtiune regretabila nu genereaza incredere doar pentru ca ministrul de externe german, Gabriel, alimenteaza iluzii utile Rusiei lui Putin privind o prezumtiva cooperare proxima a vestului cu Moscova in contra Chinei.Sub Trump, situatia globala e inca departe de a se fi redresat, in parte si din cauza ambiguitatilor politicii externe americane. Totusi, e clar ca fara SUA nu exista securitate pentru lumea libera.Or, poate cea mai angoasanta evolutie, in aceasta privinta, e pozitionarea Europei nu de partea aliatilor ei naturali de peste ocean. Ori a puternic amenintatului stat evreu, unica democratie din Orientul Apropiat si Mijlociu. Ci, vai, de partea regimului fundamentalist islamic iranian si a aliatilor lui, in ciuda ambitiilor genocidale ale teocratiei persane si in pofida amenintarilor mutuale, iscate de tot mai alarmanta prezenta militara a Teheranului la nord de granitele israeliene.Care ar fi, in aceste conditii, leacurile de care are urgenta nevoie Europa? Ii trebuie ameliorarea grabnica a calitatii si competentei liderilor ei. Care, vulnerabili amagirilor sau autoamagirilor, se manifesta ca si cum ar fi uitat ca sunt in slujba natiunilor ce i-au ales si a libertatii lor.Apoi, are nevoie de consolidarea atasamentului democratic al politicii lor externe si de securitate si ferma reorientare a acestora in functie de valori liberale, precum si de o sporita vointa de le apara.Si, last but not least, intr-o lume din ce in ce mai percilitata de irascibilitatea neostoita a unui grup tot mai numeros de furioase autocratii, de dictaturi, miscari si regimuri totalitare, genocidale, e recomandabila proxima intarire a iramplasabilei punti transatlantice.