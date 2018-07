Dupa aparitia unui clip controversat, Juncker spune ca are probleme de sanatate (Video)

Ziare.

com

Juncker mergea ciudat si si-a pierdut echilibrul chiar inainte de gala summit-ului NATO.Presedintii Finlandei si Ucrainei, Sauli Niinisto si respectiv Petro Poroshenko, dar si premierul Olandei Mark Rutte - au intervenit pentru a-l ajuta pe liderul CE.Acestia l-au apucat de mana si au incercat sa il tina drept pe Juncker, ajutandu-l, de asemenea, sa coboare treptele. Presedintele Comisiei Europene are 63 de ani.Desi mai multe publicatii au spus ca motivul acestui incident este consumul de alcool, "Juncker fiind beat la munca" dupa cum scrie The Sun , presedintele CE a precizat in trecut ca sufera de sciatica - o durere a piciorului care porneste din partea inferioara a spatelui - fapt ce uneori ii poate afecta miscarile, in special modul in care merge."Am niste dificultati in a merge. Nu sunt beat. Am sciatica. As fi preferat sa fiu beat", a spus Juncker luna trecuta.De altfel, si premierul portughez Antonio Costa a declarat, joi, ca Juncker a acuzat dureri de spate in timpul summit-ului NATO.De asemenea, un purtator de cuvant al Comisiei Europene a declarat pentru Euronews ca "nu este adecvat sa discuti in mod public problemele de sanatate ale cuiva".A.D.